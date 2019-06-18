Niğde
'de sel nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.
Son günlerde etkili olan yağış nedeniyle oluşan sel, merkeze bağlı Edikli
, Konaklı
, Orhanlı
ve Karaatlı
beldelerinde tarım arazilerinin su altında kalmasına yol açtı.
Patates tarlalarının bulunduğu bölgede, sel nedeniyle bazı tarım alanlarında verim kaybı yaşanması bekleniyor.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Bölgedeki hasar tespit çalışması sonucunun gelecek günlerde belli olacağı öğrenildi.
Öte yandan, kent merkezinde öğle saatlerinde görülen sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Bazı caddelerde su birikintisi oluşurken, İlhanlı Mahallesi
Eski Sanayi Sitesi bölgesindeki bir köprü su dolması nedeniyle trafiğe kapatıldı.