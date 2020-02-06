Haberler » Güncel » Niğde'de şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı yolu trafiğe kapattı - Haber

Niğde'de şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı yolu trafiğe kapattı

Niğde'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin uçan çatısı eski Kayseri yolunu trafiğe kapattı.

06.02.2020 00:44 | Son Güncelleme: 06.02.2020 01:00Niğde'de şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı yolu trafiğe kapattı
'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin uçan çatısı eski yolunu trafiğe kapattı.
Niğde'de akşam saatlerinde hızını artıran rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Eski Kayseri yolunda Ata Sanayi'deki bir iş yerinin uçan çatısı caddeyi trafiğe kapattı. Çatıdan kopan parçalar bir araçta hasar oluşturdu. Zarar gören elektik kabloları nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, MEDAŞ, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yolun açılması için çalışma yürütüyor.
Efendibey Mahallesi'nde devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yol, belediye ekiplerince açıldı.
Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana geldi.

Kayseri, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  6 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 6 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
6.02.2020 02:02:13