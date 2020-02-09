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Niğde'de sigarayı bırakma günü etkinliği

Niğde'de 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

09.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:00Niğde'de sigarayı bırakma günü etkinliği
'de 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlikte konuşan Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız, sigarayı bırakmak isteyenler için

9 Şubat'ın fırsat olduğunu söyledi.

Sigaranın, fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılık olduğuna dikkat çeken Yıldız, "Ülkemizde her yıl 100 binden fazla insan sigaradan dolayı hayatını kaybediyor. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir bağımlılık." dedi.
Sigaradan kurtulmanın mümkün olduğunu dile getiren Yıldız, "Sigarayı bırakmak isteyenler için 9 Şubat bir fırsat. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Kullananların bırakmasını, kullanmayanların da daha bilinçli olarak kendileri ve sevdikleri için model olmasını, çevreye karşı da uyarıcı olmasını istiyoruz." diye konuştu.
Programda anestezi uzmanı Mustafa Kaçmaz ise sigaranın zaralar hakkında sunum yaptı.
Sunumun ardından farkındalık oluşması amacıyla kura ile 5 lise öğrencisine bisiklet hediye edildi.

Yeşilay Niğde Şubesi tarafından düzenlenen etkinliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Yeşilay, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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