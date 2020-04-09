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Niğde'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

09.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:09
Niğde'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Niğde 'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kızılören köyünde Ali (33) ve kardeşi İsa B. (37) ile Doğan Y. (32) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Doğan Y., ruhsatlı av tüfeğiyle kardeşlere ateş etti. Ali B. olay yerinde hayatını kaybederken kardeşi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Doğan Y. ise olayda kullandığı av tüfeğiyle Kızılören köyünde gözaltına alındı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılören, Niğde, 3. Sayfa
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