28.05.2019 21:31
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Arazi tartışması yüzünden başlayan kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Niğde'nin Bor ilçesi Bayat köyünde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmada ölü sayısı 3'e yükselirken, olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgiye göre, Bayat köyü meydanında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mediha D., Fehim K., Adem K., Cumali K., Mehmet K. ile ismi belirlemeyen 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fehim K. de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası çok sayıda jandarma ve polis sevk edilirken, olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı. Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ inceleme yaptı.

Arazi tartışması yüzünden başlayan kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var Jandarma, Niğde, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: AA


YORUMLAR (14)
BİNGÜL TEYZE: Şu yalan dünyanın sahte malları içinmi birbirinizi vurdunuz eskilerin sözüdür rabbim az verip usandırmasın çokta verip azdır masın makamlık burada gerçek dünyada rabbim tayin edicek cennet ve cehennemi
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YİĞİDO: Ey insanlar neyi paylaşamıyorsunuz? Tek kelimeyle dünyanızıda ahiretinizide berbat ediyorsunuz. Vallahi hepimiz faniyiz ve bu dünyadan göçüp gideceğiz. Neden anlamak istemiyorsunuz?
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VATANDAŞ: Çalışmadan zengin olmak için ölenle öldüren.giden gitti geride kalan gitmeyecekmi.? Sorun bakalım kaç gün ömrü kalmış..
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EMEKLİ48: Peygamberimiz, Ramazan ayında şeytanlar bağlanır demiş amma; dünyevi hırs insanları şeytanlaştırmış.
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FENEVBAHÇE: Dün diyarbakır bugün niğde yazık günah cahiller .cana kıymak ne kadar basit
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