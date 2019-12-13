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Niğde'de silahlı suç örgütüne operasyon 17 gözaltı

Niğde'de silahlı suç örgütüne operasyon 17 gözaltıNİĞDE'de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

13.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:14
'de silahlı suç örgütüne operasyon 17 gözaltı
NİĞDE'de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında yağma, silahlı tehdit, silahlı yaralama ve çökme' suçlarını işleyen kişilere yönelik çalışma başlattı. 'Kıskaç' adı verilen operasyonda kent merkezinde 20 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler A.İ., K.K., C.Ç., A.Ç., S.Ç., E.Ç., V.C., B.K., M.K., D.B., A.S., E.D., Ş.G., S.Y., Ü.S., B.B. ve H.K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan 17 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Niğde'de silahlı suç örgütüne operasyon 17 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA


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