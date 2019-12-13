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Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli tutuklandı

Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

13.12.2019 22:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:30Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli tutuklandı
'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında yağma, silahla tehdit, silahla yaralama ve çökme" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde 20 adrese düzenlenen eş zamanlı "Kıskaç" adlı operasyonda A.İ, K.K, C.Ç, A.Ç, S.Ç, E.Ç, V.C, B.K, M.K, D.B, A.S, E.D, Ş.G, S.Y, Ü.S, B.B. ve H.K. gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden A.İ, K.K, A.Ç, S.Ç, M.K, A.S, Ş.G. ve Ü.S. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise savcılıkta ifadelerinin alınmasından sonra salıverildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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