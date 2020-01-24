Haberler » Güncel » Niğde'de sobadan zehirlenen 8 kişi tedaviye alındı - Haber

Niğde'de sobadan zehirlenen 8 kişi tedaviye alındı

NİĞDE'de, evde yakılan sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 6'sı çocuk 8 kişi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

24.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:56Niğde'de sobadan zehirlenen 8 kişi tedaviye alındı

NİĞDE'de, evde yakılan sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 6'sı çocuk 8 kişi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Merkez Edikli beldesindeki evde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen Naile Nur Kemer (20), Zehra Nur Kemer (12), Firdevs Kemer (17) ve Ahmet İhsan Kemer (16), Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Merkez Yıldıztepe beldesinde de Adife Türk (33), Emirhan Türk (12), Melek Melisa Türk (9) ve Nurşen Türk (14), evlerinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenip, aynı hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 6'sı çocuk 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:54  Elazığ'da kapkaç iddiasıyla 1 kişi yakalandı
12:53  İstanbul Havalimanı'ndaki karantina odası 'koronavirüs' için hazır
12:53  FETÖ'nün askeri yargı yapılanması sanıklarına ceza yağdı (2)- Yeniden
12:48  Bu da balık hastanesi, bu kadınların ne yaptığını duyunca çok şaşıracaksınız
12:52  Kurak geçen kış çiftçiyi endişelendiriyor
24.01.2020 12:55:14