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Niğde'de sosyal yardım ödemeleri evlere dağıtılmaya başlandı

Niğde'de sosyal yardım ödemeleri evlere dağıtılmaya başlandıNİĞDE'de 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 TL'lik yardım ödemeleri hak sahiplerine evlerinde ödenmeye başlandı.

03.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:07
Niğde 'de sosyal yardım ödemeleri evlere dağıtılmaya başlandı
NİĞDE'de 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 TL'lik yardım ödemeleri hak sahiplerine evlerinde ödenmeye başlandı. Vatandaşlara yapılan 1000 TL'lik yardımlar PTT şubelerinde yoğunluk oluşturmamak amacıyla Niğde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince hak sahiplerine evlerinde ödeniyor. Ödemeleri ise Kolluk kuvvetleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve PTT personelleri tarafından yapılıyor. Niğde’de sosyal yardım ödemeleri evlere dağıtılmaya başlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Niğde, PTT, Güncel

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Niğde'de sosyal yardım ödemeleri evlere dağıtılmaya başlandı
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