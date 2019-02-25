Niğde'de Sülük ve Ozon Tedavisi Başladı

Niğde
Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sülük ve ozon tedavisi başladı.
Hastanede hizmete giren Geleneksel Tıp Polikliniğinde uzman doktorlarca, iltihaplı ve kireçli romatizma, varis ile eklem ağrıları gibi birçok hastalık sülük ve ozonla tedavi edilmeye başlandı.
Geleneksel Tıp Uzmanı Doktoru Metehan Duran, poliklinikte gazetecilere yaptığı açıklamada, bel ve boyun şikayetleri bulunan hastalara klinik şartlarında ozon gazı uyguladıklarını söyledi.
Bu tedavinin bilimsel çalışmalara göre cerrahiye kıyasla daha etkili olduğunu belirten Duran, "10 yıla kadar etkili olduğu görülmüş. En önemli avantajı da hastayı ayakta tedavi edebilmemiz. Hastanın cerrahi bir işlemden ve cerrahi sonrası enfeksiyon gibi komplikasyonlardan koruyan, tedavi sonrası hastanın günlük yaşamına devam etmesini sağlayan kolay bir tedavi yöntemi." dedi.
Sülük tedavisinin faydaları hakkında da bilgi veren Duran, şunları kaydetti:
"Halkımız sülüğün pis kan emdiğini zannediyor ama öyle bir şey yok. Yapılan araştırmalarda canlının kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kan emerken yüzden fazla enzim salgıladığı bulunmuş. Bunlar dışında ödem çözücü, ağrı kesici, antibiyotik, kan sulandırıcı, pıhtı eritici ve birçok etken maddenin olduğu bulunmuş. Sülük tedavisi uygulanacak hastanın herhangi bir kan sulandırıcı ve kanamayla ilgili bir ilaç kullanıp kullanmadığını tespit etmemiz lazım. Bu tedavinin kullanılmadığı hastalar da var. Mesela lösemi hastalarına bu tedavi uygulanmaz. Sülüğü uyguladıktan sonra da kanı sulandırdığı için bir gün boyunca o ısırık yerinin kanaması durmaz. Onun için baskılı pansuman uyguluyoruz. Bir gün boyunca duş almaması orayı ıslatmaması gerekiyor."
Duran, halk arasında sülüğün kusturularak tekrar kullanılabileceği bilgisinin de yanlış olduğunu sözlerine ekledi.
Niğde, Sağlık
Kaynak: AA