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Niğde'de "tefeci" operasyonu: 3 gözaltı

Niğde'de düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

19.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:42
Niğde'de
Niğde 'de düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, tespit edilen adreslere düzenledikleri "Sülük" adını verdikleri operasyonda F.Ö, B.Ö. ve F.Ö'yü yakaladı.
Adreslerde yapılan aramada, 3 cep telefonu, 5 boş senet, müştekilere ait 2 senet, 2 ihtarname ve kimlik fotokopileri bulundu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

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