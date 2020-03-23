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Niğde'de "tefeci" operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Niğde'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

23.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:32
Niğde'de
Niğde 'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden F.Ö, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Zanlılardan B.Ö, ve Ş.Ç, ev hapsine çarptırıldı, F.Ö. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Olay
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Mart'ta kentte tefecilik yapanlara yönelik "Sülük" adını verdikleri operasyonda F.Ö, B.Ö, F.Ö. ve Ş.Ç'yi gözaltına almıştı. Adreslerde yapılan aramada, 3 cep telefonu, 5 boş senet, müştekilere ait 2 senet, 2 ihtarname ve kimlik fotokopileri bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler : Niğde, Güncel

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