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Niğde'de tefecilere 'Sülük' operasyonu: 3 gözaltı

NİĞDE'de tefecilere yönelik düzenlenen 'Sülük' adı verilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

19.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:21
Niğde'de tefecilere 'Sülük' operasyonu: 3 gözaltı

NİĞDE'de tefecilere yönelik düzenlenen 'Sülük' adı verilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı  koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tefecilik suçuna yönelik 'Sülük' adlı operasyonununda F.Ö., B.Ö ve F.Ö gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 cep telefonu, 5 boş senet, 2 müştekilere ait hazırlanmış senet ve kimlik fotokopileri ve 2 müştekilere ait senet ücretli ihtarname kağıtlarına el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Cumhuriyet Başsavcılığı, Niğde, Güncel

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