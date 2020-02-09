Haberler » Güncel » Niğde'de tefecililere 'Parazit' operasyonu: 18 gözaltı - Haber

Niğde'de tefecililere 'Parazit' operasyonu: 18 gözaltı

NİĞDE'de tefecilik ve ihaleye fesat karıştıranlara yönelik yapılan 'Parazit' operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

09.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:02Niğde'de tefecililere 'Parazit' operasyonu: 18 gözaltı

NİĞDE'de tefecilik ve ihaleye fesat karıştıranlara yönelik yapılan 'Parazit' operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tefecilik ve ihaleye fesat karıştıranlara yönelik Niğde ve 'de eş zamanlı 'Parazit' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyonda, tefecilik ve ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 adet tabanca, 173 adet tabanca fişeği, 1 adet muşta, 2 adet sallama, çok sayıda tefecilik ve ihaleye fesat karıştırma suçlarında kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, borç senetleri, haciz belgeleri ve tapu senetleri ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.



Kayseri, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 19:04:06