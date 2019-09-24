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Niğde'de tırnakçılık yapan kadın kamerada

Niğde'de tırnakçılık yapan kadın kameradaNİĞDE - Niğde'de bir markette tırnakçılık yaparak 100 lira çalan şüpheli, güvenlik kamerasına takıldı.

24.09.2019 16:26
Niğde'de tırnakçılık yapan kadın kamerada
NİĞDE - Niğde'de bir markette tırnakçılık yaparak 100 lira çalan şüpheli, güvenlik kamerasına takıldı.
Olay Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde bir markette meydana geldi.
Öğle saatlerinde müşteri gibi dükkana gelen kimliği belirsiz şüpheli kadın, tırnakçılık yöntemiyle, marketçinin elindeki 100 lira parayı alarak kayıplara karıştı.
Durumu fark eden iş yeri sahibi İlker Sarıdağ, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan tırnakçılık anı, kameralar tarafından görüntülendi.
Niğde'de tırnakçılık yapan kadın kamerada

Yeşilgölcük, Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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