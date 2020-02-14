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Niğde'de toplanan gıda yardımları Elazığ'daki depremzedelere gönderildi

Niğde Valiliği koordinesinde toplanan gıda yardımları, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.

14.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:36Niğde'de toplanan gıda yardımları Elazığ'daki depremzedelere gönderildi
Valiliği koordinesinde toplanan gıda yardımları, ve 'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.
Vali Yılmaz Şimşek, İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde, Elazığ ve Malatya'da deprem felaketi yaşandığını anımsattı.
Depremde 41 kişinin hayatını kaybettiğine, birçok kişinin yaralandığı ve evsiz kaldığına dikkati çeken Vali Şimşek, şunları kaydetti:
"Memnuniyetle ifade etmek isterim ki milletimiz bu büyük felaket karşısında büyük bir birlik, beraberlik, dayanışma örneği gösterdi. Devletimiz büyük bir refleks gösterdi. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde asker, polis, AFAD ekiplerimiz, Türk Kızılay'ımız, bakanlarımız, tüm kamu görevlilerimiz deprem bölgesindeydi. Devletimizin yardım elini vatandaşımıza ulaştırdı. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya başladık ve hala da sarıyoruz. Diğer taraftan yurdun dört bir tarafından hayırsever vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız harekete geçti ve deprem bölgesine yardım gönderdi."
Şimşek, yardım seferberliğine Niğde'nin de duyarsız kalmadığını anlatarak, belediye ve STK'lar tarafından 9 tır, yardım gönderildiğini anımsattı.
Yardım seferberliğinde kendilerinin de payı olması için Valilik öncülüğünde hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan 515 gıda paketinden oluşan yardım tırını deprem bölgesine göndereceklerini belirten Şimşek, katkı veren herkese teşekkür etti.
Gıda paketlerinin yüklendiği tır, dualarla Elazığ'a doğru yola çıktı.

Malatya, Deprem, Elazığ, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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