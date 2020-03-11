Niğde'de toplu taşıma araçlarına koronovirüs önlemleri
NİĞDE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında, toplu taşıma araçları ile otobüs duraklarında dezenfekte çalışması yapıldı.
11.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:04
NİĞDE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında, toplu taşıma araçları ile otobüs duraklarında dezenfekte çalışması yapıldı.
Niğde Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 69 toplu taşıma aracında ve otobüs duraklarında dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Niğde Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Kaya, koronavirüs sebebiyle toplu taşıma araçlarını, otobüs duraklarını ve umuma açık yerleri dezenfekte ettiklerini anlatarak, vatandaşların da hijyen konusunda kendilerine destek olmalarını istedi.- Niğde
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Kaynak: DHA
Etiketler : Niğde Belediyesi, Niğde, Güncel
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