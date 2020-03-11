Menü
Haberler ›› Güncel ››Niğde'de toplu taşıma araçlarına koronovirüs önlemleri - Güncel

Niğde'de toplu taşıma araçlarına koronovirüs önlemleri

Niğde'de toplu taşıma araçlarına koronovirüs önlemleriNİĞDE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında, toplu taşıma araçları ile otobüs duraklarında dezenfekte çalışması yapıldı.

11.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:55
Niğde 'de toplu taşıma araçlarına koronovirüs önlemleri
NİĞDE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında, toplu taşıma araçları ile otobüs duraklarında dezenfekte çalışması yapıldı.
Niğde Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 69 toplu taşıma aracında ve otobüs duraklarında dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Niğde Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Kaya, koronavirüs sebebiyle toplu taşıma araçlarını, otobüs duraklarını ve umuma açık yerleri dezenfekte ettiklerini anlatarak, vatandaşların da hijyen konusunda kendilerine destek olmalarını istedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Niğde'de toplu taşıma araçlarına koronovirüs önlemleri

Kaynak: DHA

Etiketler : Niğde Belediyesi, Niğde, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz Güncel
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak Güncel
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak