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Niğde'de uçan çatı aracın üzerine düştü

NİĞDE'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin uçan çatısı, seyir halindeki aracın üzerine düştü.

06.02.2020 01:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 01:37Niğde'de uçan çatı aracın üzerine düştü

NİĞDE'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin uçan çatısı, seyir  halindeki aracın üzerine düştü. Olayda, şans eseri yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı.

'de akşam saatlerinde şiddetini artıran rüzgar, çatı uçması ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Şiddetli rüzgar, eski Kayseri Karayolu üzerindeki bir iş yerinin çatısını uçurdu. Uçan çatı, seyir halindeki bir aracın üzerine düştü. Araçta hasara yol alaçan olayda, şans eseri yaralanan olmadı.  Zarar gören elektik kabloları nedeniyle kesinti yaşanırken, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, MEDAŞ, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı. Efendibey Mahallesi'nde ise devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yol, belediye ekiplerince açıldı. Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi.



Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

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