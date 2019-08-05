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Niğde'de ufak çaplı hortum panik yaşattı

Niğde'de ufak çaplı hortum panik yaşattıNİĞDE - Niğde'nin Efendibey Mahallesinde öğle saatlerinde hortum çıktı.

05.08.2019 11:50
Niğde'de ufak çaplı hortum panik yaşattı
Niğde'de ufak çaplı hortum panik yaşattı
NİĞDE - Niğde'nin Efendibey Mahallesinde öğle saatlerinde hortum çıktı. Hortumu gören Niğdeliler gözlerine inanamadı.
Efendibey Mahallesi Kentsel dönüşüm alanında çıkan hortumu gören mahalleliler kısa süreli panik yaşattı. Yol üzerinde oluşan hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen bir vatandaş korku yaşadı. Yine görüntü üzerinde gelen seste "Kapıları kapatın" diyerek evlerde bulunan vatandaşları uyardı.
Hortum kısa sürede tozu dumana katarken bir anda durdu.

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Kaynak: İHA

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