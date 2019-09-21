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Niğde'de uyuşturucu operasyonu

Niğde'de uyuşturucu ticareti suçundan bir kişi gözaltına alındı.

21.09.2019 13:16Niğde'de uyuşturucu operasyonu
Niğde'de uyuşturucu ticareti suçundan bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Külhan Sokak'ta bir otomobilde Z.K. ve A.İ.S'yi uyuşturucu satışı sıranda yakaladı, 104 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.
A.İ.S, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı, Z.K'ye ise uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.
Öte yandan, kent merkezi ile Bor ve Çiftlik ilçelerinde, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı, A.B.Y. ve O.E, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğerleri salıverildi.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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