Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı

Niğde
merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik
ekipleri 15 kişiyi gözaltına alınırken 55 kişi hakkında Başsavcılık
tarafından işlem yapıldığı bildirildi.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda eroin maddesi, esrar maddesi, metamfetamin maddesi, bonzai maddesi ele geçirildi. - NİĞDE
Niğde
11 Aralık 2018 Salı 09:49