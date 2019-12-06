Haberler » Güncel » Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı - Haber

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

NİĞDE'de uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

06.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:13Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

NİĞDE'de uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu aralarında şifreli konuşmalar yaparak köy ve kasabalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden 4'ü İstanbul'da, 12'si de 'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 529 uyuşturucu hap, 43,6 kilogram esrar, 374 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 15 gram Hint keneviri, 1 öğütücü, 6 av tüfeği, 5 tabanca, 7 şarjör, 28 fişek, 1 muşta, 3 sustalı bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin, "Yaptıklarımdan pişman değilim, yapmadıklarım hala duruyor. Aklınızda bulunsun. Çekin aslanım çekin. Delikanlı görsün millet" sözleri dikkat çekti.



Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:25 Ceren'in okulunda anma töreni, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu-3 - Haber
14:25 Albayrak: Dördüncü çeyrekte koyduğumuz yüzde 5 hedefini yakalayacağız - Haber
14:24 Antalya-kapkaç şüphelileri tutuklandı - Haber
14:24 Troya müzesi, 'avrupa yılın müzesi ödülleri'nde finala kaldı - Haber
14:24 Antalya tarihi hamamı korumak için etrafını çitle çeviren belediye 7 milyon tazminat ödeyecek - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
12:40 İnsansız kara aracı göreve hazır - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
6.12.2019 14:35:13