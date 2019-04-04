Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Niğde
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Adana
'dan Niğde'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Adana-Niğde Otoyolu'nda durdukları araçta yaptıkları aramada bir miktar eroin ele geçirdi, A.G. ve Ç.Ç'yi gözaltına aldı.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yakalanan şüphelilerin Niğde merkez ve Bor ilçesinde bağlantılı oldukları değerlendirilen kişilerin ikametlerinde eroin sakladıklarını tespit etti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada bir miktar eroin ele geçirdi, H.E. ile Afganistan
uyruklu M.S.Ö. ve M.A.M'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Niğde, Güncel
Kaynak: AA