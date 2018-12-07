Niğde'de Vergi Memurunun Rüşvet İstediği İddiası

Niğde
'de vergi memurunun rüşvet istediği iddiası
NİĞDE - Niğde'de vatandaştan rüşvet istediği iddia edilen vergi dairesi memuru Adliyeye sevk edildi. Niğde Vergi Dairesinde işlem yaptırmak isteyen R.B, memur M.Ç'nin kendisinden rüşvet istediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda dairede tedbir alan polis ekipleri, M.Ç'yi 500 lira rüşvet alırken suçüstü yakaladı. Yakalanan zanlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adliyeye getirildi.
Niğde
07 Aralık 2018 Cuma 14:42