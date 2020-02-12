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Niğde'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis memuru tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski polis memuru, Niğde'de yakalanarak tutuklandı.

12.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:34Niğde'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis memuru tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski polis memuru, 'de yakalanarak tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Edikli beldesinde devriye sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Ekipler, genel bilgi taramasında şüphelinin Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski polis memuru B.A. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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