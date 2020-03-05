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Niğde'de yaklaşık 400 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

Niğde'de yaklaşık 400 yıllık olduğu tahmin edilen el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

05.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:50Niğde'de yaklaşık 400 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi
'de yaklaşık 400 yıllık olduğu tahmin edilen el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente 'dan el yazması Kur'an-ı Kerim getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Altunhisar ilçesinde durdurdukları yolcu otobüsünde yaptığı aramada, bagaj kısmında yaklaşık 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirdi.
Olayla ilgili yolcular M.A. ve H.Ö. gözaltına alındı.
Kur'an-ı Kerim'i satmak için kente getirdikleri öğrenilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

5.03.2020 18:00:54