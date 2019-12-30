Haberler » Güncel » Niğde'de yeni yılda güvenlik tedbirleri alındı - Haber

Niğde'de yeni yılda güvenlik tedbirleri alındı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmelerini sağlamak için halkın yoğun olduğu yerlerde emniyet birimlerinin 7/24 görev yapacağını bildirdi.

30.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:52 Niğde'de yeni yılda güvenlik tedbirleri alındı
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmelerini sağlamak için halkın yoğun olduğu yerlerde emniyet birimlerinin 7/24 görev yapacağını bildirdi.
Şimşek, yazılı açıklamasında, 1 Ocak Çarşamba gününe kadar kent merkezi ile ilçelerde toplam 158 ekipte 647 personelin görev yapacağını belirtti.
31 Aralık Salı günü 9 noktada, 22 personelin 7/24 esasına göre çalışacağını aktaran Şimşek, risk analizine göre oluşturulan sabit 5 noktada da uygulama yapılacağına vurgu yaptı.
Şimşek, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda 41 çevik kuvvet ve kadro personeli görevlendirildiğine dikkati çekerek, "1 Ocak Çarşamba günü 08.00-19.00 saatleri arasında 5 bölgede 15 ekibin sorumluluğunda motorize devriye oluşturuldu. İlçelerde 08.00-19.00 saatleri arasında 9 noktada 18 personelle yaya ve 12 motorize ekip devriyesi oluşturuldu. Çarşamba günü 27 ekipte 82 personel görev alacak." ifadelerini kullandı.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:50   HAVA HARP OKULU DAVASI'NDA ÖĞRENCİLERİN YARGILANMASINDA DEVAM EDİLDİ - Haber
17:50   Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanı Korkmaz'ın babası son yolculuğa uğurlandı - Haber
17:48   'Abuzer Gaffari Hazretleri'nin türbesi Türkiye'de yok - Haber
17:45   SANKO Okulları öğrencilerinin başarısı - Haber
17:44   Başkan Çınar, hizmetleri anlattı - Haber
17:26   Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor - Haber
17:04   Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Haber
16:56   Evi boşaltan kiracı, evdeki kapıları, petekleri ve kombiyi söküp götürdü - Haber
16:51   Belediyeden örnek proje! Karın doyuran çeşmeden her gün 2500 kişi faydalanıyor - Haber
16:46   Bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna belediyenin verdiği yanıt, beğeni yağmuruna tutuldu - Haber
30.12.2019 18:01:25