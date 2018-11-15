Niğde'de Yeraltı Suyu Sahaları Çalıştayı

Niğde
'de "Yeraltı Suyu Sahalarında Su ve Enerji Kullanımının Araştırılması ve Verimliliğinin Artırılması Projesi" saha çalıştayı düzenlendi.
Niğde Valisi Yılmaz
Şimşek, Bor'da bir düğün salonunda düzenlenen programda, yaptığı konuşmada, birçok bölgede tarımsal sulama ihtiyacının ağırlıklı olarak yer altı su kaynaklarından karşılandığını söyledi.
Bu durumun, yeraltı su kaynaklarının giderek azalması ve bu sudan yararlanmanın çiftçilere maddi külfet getirdiğini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:
"Bölgenin mevcut sulanan alanlarında kullanılan suyun yüzde 60'ı yeraltı suyundan karşılanmaktadır. Bu yoğun kullanım sebebiyle haliyle yeraltı su seviyesi her yıl ortalama olarak 2-3 metre civarında düşmektedir. Yeraltı sularındaki düşüşlerin devam etmesi halinde, belli bir derinlikten sonra su çekimi ekonomik olmaktan çıkacaktır. Bu bağlamda yeraltı suyu sahalarında su ve enerji kullanımının araştırılması ve verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların hayata geçirilmesi ve bu doğrultuda projelerin üretilmesi artık bir zorunluluktur. Bu projenin hayata geçirilmesi ve yapılacak örnek uygulama birlikte hem çiftçilerimiz üzerindeki su ve enerji maliyetlerini hafifletmek hem de YAS kaynaklarının verimli kullanımı ile bu kaynakların gelecek nesillere aktarılması mümkün olacaktır." Konya Ovası Projesi
(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı da Niğde Sulama Kooperatifleri BirlikBaşkanlığı ve 1145 Nolu Merkez
Sulama KooperatifBaşkanlığı ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Projenin temel amacının sukullanmada ve enerji maliyetlerinde tasarruf sağlamak olduğunu belirten Bostancı, "Proje ile YAS Kooperatiflerinin su ve enerji kullanım durumlarınıtespit etmek ve kooperatiflerimizi aydınlatmak adına, mevcutpompa türleri, kuyu bilgileri, geçmiş su ve enerji kullanımları gibi veriler elde edilerek mevcut durum ortaya konulmuştur." dedi.
Bostancı, projede, yıllık enerji sarfiyatı yüksek olan 1145 NoluMerkez Kooperatifi ve bu kooperatife ait 11 kuyuiçerisinden Niğde-Bor Aliyer mevkisinde bulunan 1071 Nolu kuyunun test kuyusu olarak belirlendiğini anlatarak, şunları kaydetti:
"Bu bağlamda Test Kuyusuna ait mevcut durum detaylı olarak analizedilmiş ve gerekli sistem yenilenmesi yapılarak su ve enerjisarfiyatında yapılacak tasarruf miktarları ortaya çıkarılmıştır.Aliyer sulama kooperatifimizin eski hali ile en iyi durumda olankuyularından birisi olan yanında bulunduğumuz bu test kuyusundasistem yenilenmesi sonucu yakın ve uzak mesafelerde yer alanarazilerde yenileme öncesi ile aynı debi, yükseklik ve tabancasayılarında yaptığımız ölçümlerde enerji giderlerinde yaklaşık yüzde 25ila yüzde 30 oranında tasarruf sağlandığı görülmüştür. Bazı kuyulardaulaşılabilecek iyileştirme oranı yüzde 50 mertebesinin üzerine dahiçıkmaktadır.Bu örnek ışığında bölgedeki YAS kuyularında yapılacak iyileştirmeler ile emniyetli olarak yüzde 20 tasarruf sağlanması durumdayıllık 120 milyon lira tasarrufun mümkün olabileceğigörülmektedir.Cari açığımızın en önemli bileşenlerinden birisi olan enerjigiderlerinde sağlanacak bu denli bir tasarruf hem ülkemiz hembölgemiz ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir."
Niğde
15 Kasım 2018 Perşembe 17:38