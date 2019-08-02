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Niğde'de yerli üzüm çeşidi fidanların deneme dikimi yapıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 7 üzüm çeşidi fidanının deneme dikimi yapıldı.

02.08.2019 10:53 Niğde'de yerli üzüm çeşidi fidanların deneme dikimi yapıldı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 7 üzüm çeşidi fidanının deneme dikimi yapıldı.
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünce yürütülen çalışmayla enstitüde geliştirilen 7 üzüm çeşidi fidanları, fakültenin tarım arazisine dikildi.
Üzüm çeşitlerinden yüksek verim elde edilirse Niğde'de hem modern bağcılık yeniden canlanacak hem de öğrenciler bağcılıkla ilgili uygulama alanı bulacak.
Enstitü Müdür Yardımcısı Selçuk Karabat, yaptığı açıklamada, değişik üzüm çeşitlerinin farklı bölgelere adaptasyonu, terbiye sistemlerinin uygulanması gibi değişik konularda çalışma yürüttüklerini söyledi.
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile ortak çalışmalarının bulunduğunu belirten Karabat, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin 6 lokasyonunda yeni geliştirdiğimiz çeşitlerin adaptasyonunu hedefliyoruz. Bu bağlamda 7 üzüm çeşidini burada toprakla buluşturduk. Araştırma ve deneme metotlarına uygun olarak araziye dikimlerini gerçekleştirdik. Bunların önümüzdeki yıllarda değerlendirmesi yapılacak. Depolamayla ilgili şartları denenecek. Çeşitlerin bir çok konusu ele alınacak. Öncelikli konu, yeni geliştirdiğimiz çeşitlerin burası ve diğer bölgelerdeki performanslarını, adaptasyonlarını görmek."

Manisa, Niğde, Ekonomi

Kaynak: AA

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