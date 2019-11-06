Niğde'de yolcunun otobüs şoförüne saldırısı kamerada

Niğde
'de bir kişinin özel halk otobüsü şoförüne saldırma anı, kameraya yansıdı.
İddiaya göre, Metin T. adlı kişi, engelli kartıyla C.S'nin kullandığı özel halk otobüsüne bindi.
Otobüsle son durağa kadar giderek tekrar şehir merkezine gelen Metin T, yolcularla tartıştıktan sonra araç hareket halindeyken otobüs şoförüne saldırdı.
Şoför aracı durdurarak saldırganı etkisiz hale getirdi. Metin T'nin saldırı anı, otobüsün içindeki kameraya da yansıdı.
Karakola giden C.S, saldırgandan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Metin T, ifadesinin ardından emniyetten salıverildi.