Haberler » Güncel » Niğde'de yolcunun otobüs şoförüne saldırısı kamerada

Niğde'de yolcunun otobüs şoförüne saldırısı kamerada

Niğde'de bir kişinin özel halk otobüsü şoförüne saldırma anı, kameraya yansıdı.

06.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:42 Niğde'de yolcunun otobüs şoförüne saldırısı kamerada
Niğde'de bir kişinin özel halk otobüsü şoförüne saldırma anı, kameraya yansıdı.
İddiaya göre, Metin T. adlı kişi, engelli kartıyla C.S'nin kullandığı özel halk otobüsüne bindi.
Otobüsle son durağa kadar giderek tekrar şehir merkezine gelen Metin T, yolcularla tartıştıktan sonra araç hareket halindeyken otobüs şoförüne saldırdı.
Şoför aracı durdurarak saldırganı etkisiz hale getirdi. Metin T'nin saldırı anı, otobüsün içindeki kameraya da yansıdı.
Karakola giden C.S, saldırgandan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Metin T, ifadesinin ardından emniyetten salıverildi.

Niğde, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:33   Yaşlı kadın Lapseki sahilinde ölü bulundu
00:32   Polisten kaçan şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı
00:31   RİVA KAVŞAĞINDA MİNİBÜS DEVRİLDİ (3) (aktüel)
00:30   FATİH'TE 6 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (1)
00:30   Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
22:54   Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?
7.11.2019 00:34:18