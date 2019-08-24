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Niğde'de yüksek ses tartışması kanlı bitti

- Niğde'de yüksek ses tartışması kanlı bittiNİĞDE - Niğde'de 'yüksek sesle konuşma' nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

24.08.2019 14:24
Niğde'de yüksek ses tartışması kanlı bitti

- Niğde'de yüksek ses tartışması kanlı bitti

NİĞDE - Niğde'de 'yüksek sesle konuşma' nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dr. Sami Yağız Caddesi Dışarı Cami önünde yüksek sesle konuşan kişilerle ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasından tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda şüphelinin rastgele ateş etmesi sonucu E.B. ile H.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Niğde'de yüksek ses tartışması kanlı bitti

Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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