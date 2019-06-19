NİĞDE'DE YÜKSEK VERİMLİ 2 PATATES ÇEŞİDİ GELİŞTİRİLDİ

Niğde
Patates Araştırma Enstitüsü'nde, yüksek verimli ve hastalıklara dayanıklı patates çeşidi ıslah çalışmaları kapsamında yerli 2 çeşit daha geliştirildi. 2005 yılından beri yerli patates çeşidi geliştirme çalışmaları yürüttüklerini belirten Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, üreticilerin verim ve kalite yönüyle benimsedikleri patates çeşitlerini geliştirmeye çalıştıklarını belirtti. Yüksek verimliliğin göz önüne alındığı ıslah çalışmalarında daha önce, 'Onaran 2015', 'Nam', 'Nahita', 'Ünlenen', 'Leventbey', 'Muratbey
', 'Çağrı', 'Fatih
', 'Niğde Sarısı' ve 'Saruhan' çeşitleri geliştirilip, tescillendiğini belirten Pırlak, şöyle konuştu
Enstitümüzün yaptığı çalışmalar sayesinde 2 adet yerli ve milli patates çeşidini geliştirmiş bulunuyoruz. 5 yıllık deneme sonucunda her iki çeşidimizin de bu hastalığa karşı oldukça dayanıklı olduğunu tespit ettik ve yeterli tohumluk seviyesine ulaştığımızda bu çeşitlerimizle tescile gideceğiz. Tescil sonucunda da bu çeşitlerimizi üreticilerimizle buluşturacağız. Bu çeşitlerle karantina nedeniyle güvenlik kuşağında üretim yapılamayan alanlarda patates üretiminin yapılması sağlanacak. Bu sayede bu alanların tekrar patates üretimine açılması sağlanacak.