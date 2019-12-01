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Niğde'de zincirleme kaza: 9 yaralı

Niğde'de 3 aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

01.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 01.12.2019 21:17Niğde'de zincirleme kaza: 9 yaralı
'de 3 aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Niğde-Kayseri yolunda meydana gelen kazada sürücüleri öğrenilemeyen 3 aracın karıştığı kazada yaralanan Kenan Deniz (39), Güzide Deniz (29), Feriha Koyun (34), Sümeyye Koyun (35), Furkan Koyun (13), Şükran Koyun (8), Muhammed Kağan Koyun (2 ), Zekiye Gültekin (52), Zekiye Nur Gültekin (2 ) olay yerine gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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