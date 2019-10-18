Haberler » Güncel » Niğde'deki eski askeri okul öğrencilerine yönelik FETÖ operasyonu

Niğde'deki eski askeri okul öğrencilerine yönelik FETÖ operasyonu

Niğde'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi 10 şüpheliden biri tutuklandı.

18.10.2019 13:43Niğde'deki eski askeri okul öğrencilerine yönelik FETÖ operasyonu
Niğde'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi 10 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve sabit hat telefonlardan arandıkları iddasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün Niğde merkez ve ilçelerinde düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve sabit hat telefonlardan arandıkları tespit edilen eski askeri okul öğrencisi 10 zanlıyı gözaltına almıştı.

Niğde, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:05 Antalya'da kredi kartı dolandırıcılığı iddiası
15:05 Bulgaristan'dan Zorunlu Göçün 30'uncu Yılı Anma Programı
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 360 kilometre alan ile aralarında Tel Abyad ve Rasulayn şehir...
15:05 Afganistan'da cuma namazı sırasında camiye saldırı: 22 ölü
15:05 Barış Pınarı Harekatı'na destek
15:05 Erdoğan: "Söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden...
15:05 Osmaniye'de kaçak kazı operasyonu
18.10.2019 15:05:41