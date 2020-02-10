Haberler » Güncel » Niğde'deki ihaleye fesat karıştırma ve tefecilik operasyonunda yakalanan zanlılardan 8'i adliyede - Haber

Niğde'deki ihaleye fesat karıştırma ve tefecilik operasyonunda yakalanan zanlılardan 8'i adliyede

Niğde merkezli ihaleye fesat karıştırdıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

10.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:05Niğde'deki ihaleye fesat karıştırma ve tefecilik operasyonunda yakalanan zanlılardan 8'i adliyede
merkezli ihaleye fesat karıştırdıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen "parazit" adlı operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Gözaltındaki 10 şüphelinin sorgusu devam ediyor.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün, tefecilik yaptıkları ve ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla Niğde merkez ile ilçelerden Ulukışla ve Bor'un yanı sıra Kayseri'de eş zamanlı "parazit" operasyonu düzenlenmiş, 18 şüpheli yakalanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:13  Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm oyuncuları ve Müslüm özeti!
11:50  Melisa Şalgam kimdir? Melisa Şalgam kaç yaşında, nereli?
11:30  Laura Dern kimdir? Laura Dern oynadığı filmler ve biyografisi!
11:06  Dodan Özer kimdir? O Ses Türkiye Dodan Özer kaç yaşında, nereli?
10:31  Haftalık burç yorumları 10 - 16 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
10.02.2020 14:05:56