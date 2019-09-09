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Niğde'deki kazada tanker sürücüsü gözaltına alındı

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobilin yaptığı kazada süt tankeri sürücüsü gözaltına alındı.

09.09.2019 14:31 Niğde'deki kazada tanker sürücüsü gözaltına alındı
Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobilin yaptığı kazada süt tankeri sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi, iki kızı ve damadının bulunduğu 06 EA 3621 plakalı otomobil, Bor ilçesi TOKİ Kavşağı'nda 33 NC 389 plakalı süt tankeriyle çarpıştı. Kazada Emniyet Müdürü Karabörk, iki kızı ve damadı yaralı olarak kurtulurken, eşi Zuhal Karabörk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerindeki incelemeler devam ederken tanker sürücüsü Süleyman Ş. gözaltına alındı. - NİĞDE

Karabörk, Hatay, Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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