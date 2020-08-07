NİĞDE Demirkazık’ta rahatsızlanan dağcı helikopterle kurtarıldı

Demirkazık'ta rahatsızlanan dağcı helikopterle kurtarıldı

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'na tırmanan Coşkun Köse (48), rahatsızlanınca jandarma helikopteriyle kurtarıldı.

Demirkazık Dağı bölgesinde sportif amaçlı olarak doğa ve dağ tırmanışı yapan Doktor Coşkun Köse, tırmanış esnasında Kızılkaya zirvesine yaklaşırken fenalaştı. Köse'nin rahatsızlığını fark eden arkadaşları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Köse'nin bulunduğu yerden kurtarılması için harekete geçen Niğde İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma timleri, AFAD ve Umke ekiplerine, Ankara'dan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı 6 jandarma arama kurtarma personeli ve helikopter takviyeye gönderildi. Ekipler, yerini tespit ettikleri Köse'yi helikopterle alarak, İl Jandarma Komutanlığı'na getirdikten sonra ambulansa teslim etti. Ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.