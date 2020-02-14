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Niğde'den depremzedelere gıda yardımı

Niğde'den depremzedelere gıda yardımıNİĞDE Valiliği koordinesinde toplanan yardım tırı, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

14.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:42
'den depremzedelere gıda yardımı
NİĞDE Valiliği koordinesinde toplanan yardım tırı, depremzedelere ulaştırılmak üzere ve 'ya gönderildi.
Vali Yılmaz Şimşek, İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde, yaklaşık 20 gün önce Elazığ ve Malatya'da deprem felaketi yaşandığını anımsattı. Depremde 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bir çok kişinin yaralandığı ve evsiz kaldığına dikkati çeken Vali Şimşek, "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki milletimiz bu büyük felaket karşısında büyük bir birlik, beraberlik, dayanışma örneği gösterdi. Devletimiz büyük bir refleks gösterdi. Devletimizin yardım elini vatandaşımıza ulaştırdı. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya başladı ve hala da sarıyoruz. Diğer taraftan yurdun dört bir tarafından hayırsever vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız harekete geçti ve deprem bölgesine yardım gönderdi" dedi.
Yapılan duaların ardından, yardım tırı deprem bölgesine hareket etti.
Niğde'den depremzedelere gıda yardımı

Yılmaz Şimşek, Malatya, Elazığ, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA


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