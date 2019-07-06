06.07.2019 15:12
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Niğde'den Kilis'e "Biz Anadoluyuz " Projesi

Niğde

"Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Niğde'den gelen 55 öğrenci, Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından ağırlandı.

"Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Niğde'den gelen 55 öğrenci, Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından ağırlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Niğde'den gelen 55 öğrenci, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler.

İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ile birlikte Zeytin Dalı Hareketinde şehit olan askerlerin anısına öğrenciler ile birlikte fidan dikimi yapıldı.

Jandarma personeline bağlı özel birliklerin gösterilerini izleyen öğrenciler daha sonra memleketlerine uğurlandılar. - KİLİS
Kaynak: İHA
Jandarma, Niğde, Kilis, Yaşam

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