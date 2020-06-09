NİĞDE Devlet desteğiyle 1 milyon TL'lik süt hayvancılığı çiftliği kurdu

Devlet desteğiyle 1 milyon TL'lik süt hayvancılığı çiftliği kurduNİĞDE'de emekli öğretmen Mahmut Şahin, devletten aldığı 500 bin liralık hibe desteğiyle 1 milyon liraya süt hayvancılığı yapacağı çiftlik kurdu.

09.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:24
Devlet desteğiyle 1 milyon TL'lik süt hayvancılığı çiftliği kurdu
NİĞDE'de emekli öğretmen Mahmut Şahin, devletten aldığı 500 bin liralık hibe desteğiyle 1 milyon liraya süt hayvancılığı yapacağı çiftlik kurdu. Bor ilçesindeki Çukurkuyu'da yaşayan Mahmut Şahin, 500 bin lira devlet desteğiyle 2 bin 200 metrekare alan üzerine 150 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlik kurdu. Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, çiftliği ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Müdür Baş, çiftliğin kurulması için devletin sağladığı destekle ilgili bilgi vererek, "Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle kurulan bir çiftlik burası. Süt hayvancılığı yapılıyor. 150 büyükbaş hayvan kapasiteli bir çiftlik ama şuan itibariyle tam kapasitede değil. KOP bölgesi desteklerinden 200 bin TL, 13'üncü etap kırsal kalkınma ve ekonomik destekler yatırımlar alet ekipman desteğinden yaklaşık 200 bin TL destek yapıldı. Toplam 1 milyon TL'ye yapılan bir işletme olmakla birlikte bunun 500 bin TL'si hibe desteğidir. Bu tesis gelişmeye yönelik planlanmıştır. Şu an bu tesiste 80 civarında büyükbaş hayvan bulunmakta olup 150 büyükbaş hayvan kapasitesine kadar çıkartılabilir" dedi. Hayvancılık ve çiftçilik için devlet desteğinin öneminden bahseden Mahmut Şahin, şöyle konuştu:
"Sadece hayvancılıkta değil diğer tarım ürünlerinde de devlet desteği olmadan olmaz. Bu hayvan çiftliği için müracaat edeli yaklaşık 2 yıl oldu. Projemiz onaylanmasıyla birlikte önce besi damımız sonra makine ve ekipmanlar olmak üzere 2 parça hibe desteği aldık. Kıraç ve yüksek olması nedeniyle bu araziyi seçtik. Kasım 2019 tarihinde inşaata başladık ve Haziran 2020 tarihi itibariyle hayvanlarımızı getirdik ve süt hayvancılığı işine başladık. Bu çiftliğimiz 150 büyükbaş hayvan kapasitesinde olup şuan itibariyle yaklaşık 80 hayvanımız bulunuyor. Bu işi herkesin yapması lazım, bu ülke için yapılması gerekir." NİĞDE Devlet desteğiyle 1 milyon TL’lik süt hayvancılığı çiftliği kurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Mahmut Şahin, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan’a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye’ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
AK Parti’den oy oranlarını yüzde 30’lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››NİĞDE Devlet desteğiyle 1 milyon TL'lik süt hayvancılığı çiftliği kurdu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:45: Avrupa'dan Kayseri'ye "organik tarım" ödülü - Haber 11:45: Ankara'da 14 düzensiz göçmen yakalandı - Haber 11:45: Karamürsel'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haber 11:43: Koronavirüs tedavisi gören nakliyeci, yaşamını yitirdi - Haber 11:43: Ilıca Plajı cıvıl cıvıl - Haber 11:00: AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti - Haberler 09:57: CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı - Haber 09:33: Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı - Haberler 08:45: Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı - Haber 08:22: Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor - Ekonomi