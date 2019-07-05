05.07.2019 18:12
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NİĞDE Dilencilere yapılan uygulamada, ekmek arasında para çıktı

Dilencilere yapılan uygulamada, ekmek arasında para çıktıNiğde'de dilencilere yönelik yapılan çalışmada ekmek arasına saklanan banknotlar şaşkınlığa neden oldu.

Dilencilere yapılan uygulamada, ekmek arasında para çıktı
Niğde'de dilencilere yönelik yapılan çalışmada ekmek arasına saklanan banknotlar şaşkınlığa neden oldu. Dilencilerin topladıkları paraları ekmek ve bohçaların arasına gizlediği ortaya çıktı.
Niğde Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelinde çevre kentlerden gelerek halkın dini duygularını suistimal eden dilencilerie yönelik çalışma başlattı. Kadın ekiplerce üst araması yapılan dilencilerin paraları bohçalarındaki ekmeklerin arasına gizledikleri görüldü. Parayı ekmeğin arasına neden para koyuyorsunuz sorusuna bir dilenci, Acıkınca yemek için. Eskiden daha çok para kazanıyorduk. Şimdi vatandaşlar bilinçlendi, artık vermiyorlar cevabını verdi. NİĞDE Dilencilere yapılan uygulamada, ekmek arasında para çıktı
Kaynak: DHA
Niğde, Güncel

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