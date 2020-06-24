NİĞDE DÖRT KUŞAKTIR EL YAPIMI BIÇAK ÜRETİYORLAR

NİĞDE'de, 100 yıldır el yapımı bıçak üreten ailenin dördüncü kuşak torunu Mehmet Ircı (23), mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak istiyor.

24.06.2020 08:27 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:01
NİĞDE'de, 100 yıldır el yapımı bıçak üreten ailenin dördüncü kuşak torunu Mehmet Ircı (23), mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak istiyor.
Adının verildiği bıçağın dördüncü kuşak temsilcisi olan Mehmet Ircı, kent merkezinde ve Bor ilçesindeki iki iş yerinde amcası ile birlikte el dövmesi bıçak üretiyor. Ürettikleri bıçağın patentinin alındığı ve markalaştığını kaydeden Ircı, "1920 yılından bu yana dedemin babası, dedem, babam ve son olarak benimle birlikte 4 kuşaktır bu mesleği yapıyoruz. Bıçaklarımızın üzerinde yazan Mehmet Ircı, 1957 yılında patenti alınarak markalaşmıştır. Babam tarafından 1957 yılında Mehmet Ircı ismiyle patentlenmiş bir bıçak. Bıçakların üzerinde yazan Mehmet Ircı benim ve dedemin ismidir" dedi.
'MESLEĞİ İLERİ GÖTÜRMEK İSTİYORUZ'
Gerçek Bor bıçağının nasıl anlaşılacağına dair bilgi veren Ircı, şöyle konuştu:
"Bıçağın üzerinde sadece Bor yazarsa bu hakiki Bor bıçağı değildir. Şekil olarak Bor bıçağı olabilir ama nerede yapıldıysa net olarak yazsınlar. Başka şehirde üretiliyor üzerine Bor yazılıyor. Bu doğru değil, biz bu bıçakları elde yapıyoruz. Amcamla beraber babamdan ve dedemizden öğrendiğimiz bu mesleği yaşatmak ve ileriye götürmek için çalışıyoruz." NİĞDE DÖRT KUŞAKTIR EL YAPIMI BIÇAK ÜRETİYORLAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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