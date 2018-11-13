Niğde Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Orhan Güven Tazeledi

13 Kasım 2018 Salı 16:17



13 Kasım 2018 Salı 16:17

Memursen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen Niğde Şubesi 6. Genel Kurulu yapıldı.Kültür Merkezinde gerçekleşen genel kurulunda şube Başkanı Hasan Orhan güven tazeledi.Başkan Orhan, "Büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşen Eğitim Bir-Sen- Niğde Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu neticesinde delegelerimiz, iradelerini sandığa yansıtarak sendikamızı önümüzdeki 4 yıl yönetme görevini tarafımıza tevdi etmişlerdir" dedi.Yüklendiğimiz emanetin ve sorumluluğun bilinciyle görevimizi layıkıyla yerine getireceğimizi, mesaimizi daha vizyoner ve daha katılımcı bir sendikal anlayış oluşturmak için harcayacaklarını söyledi. - NİĞDE