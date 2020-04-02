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Niğde Emniyet Müdürlüğü giriş çıkışlarda yoğun denetim uyguluyor

Niğde Emniyet Müdürlüğü giriş çıkışlarda yoğun denetim uyguluyor Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 5 işyeri ile bir otobüs firmasına toplamda 5 bin 190 lira para cezası uygulandı.

02.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:42
Niğde Emniyet Müdürlüğü giriş çıkışlarda yoğun denetim uyguluyor
NİĞDE - Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 5 işyeri ile bir otobüs firmasına toplamda 5 bin 190 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet müdürülüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, kentin 9 giriş noktasında şehir dışından gelen sürücülerin ve araçtakilerin ateşlerini ölçüyor, dışarı çıkmamaları konusunda ve koronavirüs hakkında bilgi veriyor.
Ayrıca kurallara uymayan işyeri ve otobüs firmalarına da gerekli cezai işlemleri yerine getiriyor.
Bu kapsamda, şehir dışından kente giriş yapmaya çalışan 40 araç, ihlal nedeniyle şehre alınmadı, 5 işyerine 5 bin 126, bir otobüs firmasına da 784 lira para cezası kesildi.
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Niğde Emniyet Müdürlüğü giriş çıkışlarda yoğun denetim uyguluyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Genel

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Niğde Emniyet Müdürlüğü giriş çıkışlarda yoğun denetim uyguluyor
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