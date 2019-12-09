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Niğde Emniyet Müdürü Cebeloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.

09.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:02Niğde Emniyet Müdürü Cebeloğlu, AA'nın
Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.
Cebeloğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilerek oylamaya sunulan 50 fotoğrafı inceledi.
Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafına oy veren Cebeloğlu, kategorisinde ise tercihini Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafından yana kullandı.
Cebeloğlu, AA muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında doğru ve güvenilir habercilik konusunda takdire şayan faaliyetleri olduğunu vurgulayarak, "AA'yı takip ediyoruz. Gazeteci arkadaşların olağanüstü çaba ve gayretleri sonucunda elde ettikleri çok güzel, anlamlı fotoğraflar var. AA'yı ve çalışanlarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Yalçın, Hüseyin Yıldız, Behçet Alkan, Niğde, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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