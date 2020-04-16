Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Niğde Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan kumbarasındaki parayı bağışlayan Elif'e sürpriz

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, akıllı saat almak için biriktirdiği 73 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Elif Aybar'a akıllı saat hediye etti.

16.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:56
Niğde Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan kumbarasındaki parayı bağışlayan Elif'e sürpriz
Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, akıllı saat almak için biriktirdiği 73 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Elif Aybar'a akıllı saat hediye etti.
Niğde Emniyet Müdürü Cebeloğlu, geçen pazartesi günü Vefa İletişim hattını arayarak kumbarasındaki 73 lirayı kampanyaya bağışlayan Elif'e sürpriz yaparak, akıllı saat aldı.
Akıllı saati, Cebeloğlu adına Niğde Emniyet Müdür Yardımcısı Recep Tepebaş, İnönü Mahallesi'ndeki evine giderek Elif'e hediye etti.
Emniyet Müdürü Cebeloğlu'na teşekkür eden küçük Elif, "Akıllı saat almak için tekrar para biriktirmeyi düşünüyordum. Ama polis abiler aldı. Onlara çok ama çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Oyuncak almak için biriktirdiği parayı bağışladı
Sivas'ta yaşayan görme engelli çiftin 6 yaşındaki kızı Zeynep Ravza Devecioğlu da kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Görme engelli tarih öğretmeni Selman ile ev kadını Hülya Devecioğlu'nun tek çocukları Zeynep Ravza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istedi.
Zeynep Ravza, oyuncak almak için kumbarasında biriktirdiği 300 lirayı, ebeveynleri aracılığıyla kampanyaya bağışladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, İnönü mahallesi, Niğde, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Bilim Kurulu Üyesi, ’Normal hayata ne zaman döneriz?’ sorusunda Haziran ayını işaret etti Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti
Haberler ›› Güncel ››Niğde Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan kumbarasındaki parayı bağışlayan Elif'e sürpriz - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:30: Günün Özeti - Haber 18:30: Isparta'da araç yarışı izlemek için toplanan 11 kişiye "sosyal mesafe" cezası - Haber 18:29: Sağlıkçılardan 'Vefa'ya vefa - Haber 18:26: Sancaktepe'deki hastane inşaatında hummalı çalışmalar devam ediyor - Haber 18:23: Tekirdağ'da servis minibüsü kamyonla çarpıştı:  5 yaralı - Haber 17:38: Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber