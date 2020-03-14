Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu vatandaşları dinledi
Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde "Huzurlu Mahalleler" toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.
14.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:28
Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde "Huzurlu Mahalleler" toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.
Cebeloğlu, Niğde Belediyesi Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri'ndeki toplantıda, mahalle sakinlerine asayiş olayları hakkında bilgi verdi.
Amaçlarının bütün mahallelerde huzuru ve güveni sağlamak olduğunu belirten Cebeloğlu, mahalle muhtarı Bahtiyar Yamaner ve halkın taleplerini dinledi.
Cebeloğlu, talep edilen konularla ilgili gerekli çalışmaların kısa sürede yapılacağını belirtti.
Cebeloğlu, Niğde Belediyesi Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri'ndeki toplantıda, mahalle sakinlerine asayiş olayları hakkında bilgi verdi.
Amaçlarının bütün mahallelerde huzuru ve güveni sağlamak olduğunu belirten Cebeloğlu, mahalle muhtarı Bahtiyar Yamaner ve halkın taleplerini dinledi.
Cebeloğlu, talep edilen konularla ilgili gerekli çalışmaların kısa sürede yapılacağını belirtti.
Kaynak: AA
Etiketler : Niğde Belediyesi, Kayabaşı, Niğde, Güncel
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