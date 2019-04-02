Niğde Erik Kurusu İçerisinde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Niğde
'de içinde kuru erik taşınan kovanın içinde 57 adet Extacy hap, ve 9,60 gram esrar ele geçirildi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri sokak satıcılarına ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında bir kafeden çıkan İ.A. ve S.A.?nın üzerinde arama yaptı. Polis
, şüphelilerden birinin üzerinde 3 adet Extacy hap el geçirdi. Şahısların 75 TL karşılığında hapları U.D.?den aldıklarını söylemeleri üzerine kafede oturan U.D. yakalandı. Şüphelinin aracında dedektör köpek Maya eşliğinde yapılan aramada, erik kurusu bulunan kovanın içerisinde saklanmış 57 adet Extacy hap, ve 9,60 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili U.D., İ.A. ve S.A. gözaltına alındı. İ.A ve S.A emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken U.D adliyeye sevk edildi.
Niğde, Güncel
Kaynak: DHA