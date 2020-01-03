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Niğde esnaflığı bıraktı istiridye mantarı üretmeye başladı

Esnaflığı bıraktı istiridye mantarı üretmeye başladıNİĞDE'de uzun yıllar mobilya dükkanı işleten Aytekin Oral (56), emekli arkadaşı Muharrem Onay ile istiridye mantarı üretiyor.

03.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:10
Esnaflığı bıraktı istiridye mantarı üretmeye başladı
NİĞDE'de uzun yıllar mobilya dükkanı işleten Aytekin Oral (56), emekli arkadaşı Muharrem Onay ile istiridye mantarı üretiyor.
Aytekin Oral, astsubay emeklisi arkadaşı Muharrem Onay ile birlikte Kemerhisar Belediyesi Ulukışla yolu üzerinde 300 metrekare tam elektronik sistemli tesis kurdu. 8 kadına istihdam sağlanan tesiste sezonda 3 ton istiridye mantarı üreten iki ortak, mantarları kentteki marketlerin ve manavların yanı sıra Ankara, Kayseri, Aksaray'a göndermeye başladı.
İstiridye mantarının faydalı ve ekonomik olduğunu anlatan Oral, "2017 yılında istiridye mantarı üretimine başladık. Şuan 3 oda var. Her odamız 100 metrekare. 300 metrekare de kompost yapma yerimiz var. İstiridye mantarı Türkiye'de çok bilinmiyor, önü açık bir sektör. Besleyici değerleri çok fazla, kalorisi yüksek, kemik erimesine de çok faydası var. Lifli olduğu için sindirim sistemine çok desteği var. 40 senedir esnafım, bir arkadaşımın vesilesi ile başladık. 'ye çok büyük desteği olacak. Bugün Türkiye'de etin fiyatı 60 lirayken kalorisi etten daha fazla olan istiridye mantarı üretiminin artması gerekiyor. Ortalama kilo satış fiyatı 12 lira. Ticaret yapıyoruz ama Türk ekonomisi ve insanların faydasına olacağı için bu işe girdim. 3 ton üretim yapıyoruz. Toptan sattığımızda da 30 bin lira gibi bir kazancımız oluyor" dedi.
Niğde esnaflığı bıraktı istiridye mantarı üretmeye başladı

Niğde, Güncel

Kaynak: DHA


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